Чисора рассказал, что говорил ему Усик во время боя с Джонсом

Британский боксер Дерек Чисора рассказал, как Александр Усик пытался ему помочь в бою с Джо Джойсом.

Напомним, ночью на 28 июля в Лондоне 40-летний боец победил соперника единогласным решением судей.

Поддержать Чисору приехал в Лондон и абсолютный чемпион мира Александр Усик. Напомним, украинец победил британца в 2020 году и с тех боксер стали дружны.

После боя супертяж рассказал, что говорил ему Александр по время поединка.

"Он постоянно говорил: "Двигайся, двигайся, двигайся", но все говорили мне, чтобы я двигался. Он кричал постоянно: "Нет, мать твою, не останавливайся", - цитирует Чисору ESPN.

Ранее также Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри.

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