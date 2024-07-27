"Не бойся": Усик душевно обратился к Фьюри

Украинец признался, как будет боксировать в реванше.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о втором поединке с Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, он намерен боксировать в аналогичной манере, как и в первом бою.

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"Имел ли я в виду свою тактику на бой, когда говорил Фьюри, что не оставлю его одного? Да, все правильно.

Во втором поединке то же самое: Тайсон, друг мой, не бойся, я не оставлю тебя одного. Никогда. Конечно же, я рассказал о своей тактике. Послушайте, мы должны читать между срок", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Ранее была названа сумма, за которую Усик согласится на трилогию с Джошуа.

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