"Все будет хуже": тренер Уайлдера пригрозил Фьюри перед реваншем с Усиком

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался о втором бое Тайсона Фьюри и Алекандра Усика.

По словам специалиста, "Цыганский король" не сможет выдержать давление украинца, что приведет к крупному поражению.

Читай также: Названа сумма, за которую Усик согласится на трилогию с Джошуа

"Следующий бой будет хуже для Фьюри. Дело в том, что он может делать только две вещи. Он может попытаться боксировать и двигаться, и я считаю, что это скажется на нем, потому что Усик оказывает большое давление. Так что нереально слишком долго двигаться и боксировать. Нужно столкнуться с ним физически за счет атаки. Если Фьюри будет идти вперед, то может попасть в те же ловушки, в которых оказались Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа.

Усик бьет сильнее, чем кажется, так ведь? Он очень резкий. Фьюри, наверное, дерется с самым совершенным бойцом после Кроуфорда, тем более в их дивизионе. Я думаю, что все сложится для Фьюри еще хуже", - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Реванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке Александр одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Чжилей назвал фаворита реванша Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!