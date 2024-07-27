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"Все будет хуже": тренер Уайлдера пригрозил Фьюри перед реваншем с Усиком

Малик Скотт уверен, что британца ждут проблемы в бою с украинцем.
Сегодня, 12:14
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался о втором бое Тайсона Фьюри и Алекандра Усика.

По словам специалиста, "Цыганский король" не сможет выдержать давление украинца, что приведет к крупному поражению.

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"Следующий бой будет хуже для Фьюри. Дело в том, что он может делать только две вещи. Он может попытаться боксировать и двигаться, и я считаю, что это скажется на нем, потому что Усик оказывает большое давление. Так что нереально слишком долго двигаться и боксировать. Нужно столкнуться с ним физически за счет атаки. Если Фьюри будет идти вперед, то может попасть в те же ловушки, в которых оказались Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа.

Усик бьет сильнее, чем кажется, так ведь? Он очень резкий. Фьюри, наверное, дерется с самым совершенным бойцом после Кроуфорда, тем более в их дивизионе. Я думаю, что все сложится для Фьюри еще хуже", - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Реванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке Александр одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Чжилей назвал фаворита реванша Усик - Фьюри.

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