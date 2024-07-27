Чжилей назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился мнением по поводу второго боя между обладателем титулов WBA, WBO и WBC в его дивизионе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам представителя Китая, украинский боксер сможет во второй раз одолеть "Цыганского короля".

Читай также: Усик сохранил первое место в рейтинге P4P от The Ring, в котором произошло одно изменение

"Все сводится к тому, у кого будет более качественная подготовка. И это сложный вопрос. Я склоняюсь к тому, что Александр Усик снова одержит победу и сделает свое дело", - приводит слова Чжана DAZN.

Рнванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке Александр одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Чисора сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!