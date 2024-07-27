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Чжилей назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Китайский гигант назвал главный фактор для победы.
Сегодня, 09:08
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился мнением по поводу второго боя между обладателем титулов WBA, WBO и WBC в его дивизионе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам представителя Китая, украинский боксер сможет во второй раз одолеть "Цыганского короля".

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"Все сводится к тому, у кого будет более качественная подготовка. И это сложный вопрос. Я склоняюсь к тому, что Александр Усик снова одержит победу и сделает свое дело", - приводит слова Чжана DAZN.

Рнванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке Александр одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Чисора сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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