Чисора сенсационно победил Джойса единогласным решением судей

В ночь на 28 июля в Лондоне прошел бой между двумя британскими супертяжами Дереком Чисорой (35-13, 23 KO) и Джо Джойсом (16–2, 15 KO).

По итогам десяти раундов победителем по единогласному решению судей стал именно Чисора 97–92, 96–94, 96–94.

Британский ветеран сумел отправить соперника в нокдаун в девятом раунде, да и в целом бой между британцами вышел очень зрелищным.

Уже со второго раунда боксеры активно обменивались ударами, позабыв про защиту, и хоть Джойс действовал первым номером, Чисора был точнее.

Отметим также, что своего бывшего соперника приехал поддержать и Александр Усик, которого тепло приняла британская публика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!