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"Реванша не будет": Чисора заявил, что Уайлдер подерется с Усиком

Британский боксер не рассчитывает на повторный бой с американцем.
Сегодня, 12:20       Автор: Игорь Мищук
Дерек Чисора и Деонтей Уайлдер / Getty Images
Дерек Чисора и Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом дивизионе Дерек Чисора заявил, что не будет снова драться с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером после своего поражения в апреле этого года.

По словам британского боксера, американец должен будет встретиться в ринге с бывшим абсолютом дивизиона Александром Усиком.

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"Реванша с Уайлдером не будет. Он будет драться с Александром Усиком", - приводит слова Чисоры IFN Boxing.

Напомним, что Чисора в апреле уступил Уайлдеру раздельным решением судей.

Ранее менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора Деонтей Уайлдер

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