"Он его уложит": Чисора сделал неожиданный прогноз на бой Усика с Уайлдером

Британский боксер ставит на досрочное завершение поединка двух его бывших соперников.

Экс-претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился мнением о потенциальном бое между его бывшими соперниками Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.

Британский боксер выразил уверенность, что американец, который может разделить ринг с украинцем в его прощальном поединке, способен одержать досрочную победу.

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"Деонтей победит Усика. Я уверяю вас, что он его уложит. Забудьте о правой руке. Я почувствовал его мощь, она у него есть. Тяжело съесть удар от такого парня. Деонтей его нокаутирует.

Усик не тренируется с бывшим тренером. Он ушел от всей своей команды, его тренируют друзья. На кого я поставлю свои деньги? Я поставлю их на Деонтея", - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.

Ранее сообщалось, что следующий бой Усика может стать не последним, поскольку команда боксера рассматривается вариант трилогии с Тайсоном Фьюри.

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