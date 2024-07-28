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Чисора - Джойс: лучшие моменты боя - видео

Чисора одержал победу единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Дерек Чисора - Джо Джойс.
Сегодня, 15:50
Чисора победил Джойса / Getty Images
Чисора победил Джойса / Getty Images

Экс-претендент на титул в супертяжелом весе британец Дерек Чисора (35-13, 23 КО) одержал победу над бывшим временным чемпионом мира соотечественником Джо Джойсом (16-3, 15 КО).

Десятираундовый бой состоялся на арене O2 в Лондоне, Великобритания, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

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Соперники устроили яркое противостояние, в котором Чисоре удалось отправить Джойса в нокдаун в девятом раунде и по итогам поединка одержать победу единогласным решением судей со счетом 97-92, 96-94 и 96-94. 

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Чисора - Джойс:

Ранее Чисора рассказал, что говорил ему Александр Усик во время боя с Джойсом.

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