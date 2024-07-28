Чисора - Джойс: лучшие моменты боя - видео

Экс-претендент на титул в супертяжелом весе британец Дерек Чисора (35-13, 23 КО) одержал победу над бывшим временным чемпионом мира соотечественником Джо Джойсом (16-3, 15 КО).

Десятираундовый бой состоялся на арене O2 в Лондоне, Великобритания, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

Читай также: Чисора сенсационно победил Джойса единогласным решением судей

Соперники устроили яркое противостояние, в котором Чисоре удалось отправить Джойса в нокдаун в девятом раунде и по итогам поединка одержать победу единогласным решением судей со счетом 97-92, 96-94 и 96-94.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Чисора - Джойс:

Ранее Чисора рассказал, что говорил ему Александр Усик во время боя с Джойсом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!