"Брат, привет": Усик оставил послание Фьюри перед реваншем

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик посетил вечер бокса в Лондоне, в главном бою которого Дерек Чисора одержал победу над Джо Джойсом.

Во время боксерского шоу украинца спросили, есть ли у него послание к ближайшему сопернику Тайсону Фьюри, с которым они в конце года должны провести реванш. Тем не менее чемпион просто кратко передал привет своему оппоненту.

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"Тайсон, брат, привет", - сказал Усик.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Усик впервые отреагировал на отказ Ломаченко от боя против Дэвиса.

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