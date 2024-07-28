"Я же говорил": Усик оценил победу Чисоры над Джойсом

Украинский чемпион, присутствовавший на бое, отреагировал на успех своего недавнего соперника.

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса, сейчас владеющий поясами WBC, WBA и WBO, Александр Усик прокомментировал победу Дерека Чисоры в бою против Джо Джойса.

Украинский боксер лично посетил поединок и заявил, что верил в успех своего недавнего соперника.

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"Хороший бой. Я же говорил вам, что Дерек победит. Дерек - очень жесткий парень. Что я говорил Чисоре по ходу боя? Что он должен победить", - сказал Усик в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Джойс.

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