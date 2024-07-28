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Усик навестил Чисору перед его боем с Джойсом

Украинец захотел поддержать своего бывшего оппонента.
Сегодня, 00:09
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

В ночь на воскресенье, 28 июля, в Лондоне на Арене О2 состоится поединок между двумя британцами: Дерек Чисора встретится с Джо Джойсом.

Перед выходом на ринг Чисора получил сюрприз в виде неожиданного гостя - к нему зашел украинский чемпион, а также его бывший оппонента Александр Усик.

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Боксеры дружелюбно пообщались в раздевалке, где украинец выразил британцу свою поддержку.

Напомним, что Усик и Чисора сошлись на одном ринге в октябре 2020 года. Тогда бойцы прошли всю дистанцию поединка, а победу завоевал Александр единогласным решением судей.

В результате того боя британец потерял титул чемпиона WBO Inter-Continental - это была его первая защита пояса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора Джо Джойс

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