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Промоутер рассказал, с кем хочет свести Джойса в случае победы над Чисорой

Представитель боксера озвучил амбициозные планы.
Сегодня, 17:02
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса, высказался о его ближайшем бое против Дерека Чисоры.

По его словам, в случае успеха он хотел бы свести своего клиента в ринге с победителем поединка между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

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"Будущее Джо зависит от исхода боя с Чисорой. Я думал, что Дереку следовало закончить карьеру несколько лет назад, но он вернулся. Из-за их возраста проигравший в этом поединке пойдет ко дну. Если Дерек побьет Джо, то я не знаю, что ждет его дальше. Но у Джо не такой большой пробег, как у Дерека. Джойс получил серьезную травму в первом бою с Чжилеем, а затем проиграл тяжелым нокаутом во втором поединке. Ему нужна хорошая победа.

Не забывайте, что Джо победил Джозефа Паркера в сентябре 2022 года. Посмотрите, где сейчас Паркер после побед над Деонтеем Уайлдером и Чжилеем. Сейчас в супертяжелом весе ты можешь перевернуть карьеру с ног на голову за пару боев.

В любом случае бой Джойса с победителем поединка Дюбуа - Джошуа стал бы отличным британским дерби. У Джо есть история с ними обоими. Безусловно, я надеюсь, что Дюбуа победит Джошуа. Это был бы отличный реванш, особенно учитывая, что их первый бой закончился тяжелой травмой Даниэля", - цитирует Уоррена ESPN.

Бой Джойса против Чисоры состоится 27 июля на O2 Арене в Лондоне.

Ранее Джозеф Паркер дал прогноз на бой Джойс - Чисора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Дерек Чисора Джо Джойс

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