"Он не тот, кем был раньше": Паркер дал прогноз на бой Джойс - Чисора
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мнением по поводу предстоящего боя Джо Джойса и Дерека Чисоры.
Паркер предполагает, что Джойс победит опытного соперника.
Читай также: "Он рисковал, а не выживал": Атлас похвалил Фьюри за бой с Усиком
"Джойс вместе с давлением, которое он демонстрирует, окажется не по зубам Чисоре.
Дерек всегда жесткий, всегда идет вперед, всегда оказывает давление. Но я чувствую, что на данном этапе карьеры он на самом деле не тот боец, которым был раньше", - приводит слова Паркера Seconds Out.
Поединок Джойса против Чисоры состоится 27 июля в Лондоне.
Ранее Атлас предсказал победителя боя Джошуа - Дюбуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!