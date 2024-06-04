"Он не тот, кем был раньше": Паркер дал прогноз на бой Джойс - Чисора

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мнением по поводу предстоящего боя Джо Джойса и Дерека Чисоры.

Паркер предполагает, что Джойс победит опытного соперника.

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"Джойс вместе с давлением, которое он демонстрирует, окажется не по зубам Чисоре.

Дерек всегда жесткий, всегда идет вперед, всегда оказывает давление. Но я чувствую, что на данном этапе карьеры он на самом деле не тот боец, которым был раньше", - приводит слова Паркера Seconds Out.

Поединок Джойса против Чисоры состоится 27 июля в Лондоне.

Ранее Атлас предсказал победителя боя Джошуа - Дюбуа.

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