Атлас предсказал победителя боя Джошуа - Дюбуа

Авторитетный тренер Тедди Атлас высказался о возможном поединке Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

По словам специалиста, Эй Джей будет фаворитом такого боя.

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"Джошуа стал более счастливым, он стал лучше, и вы видели это в его выступлениях. Бен Дэвисон был частью этого, помогая Эй Джею найти себя. Сейчас он находится в очень хорошем состоянии.

Вы должны отдать предпочтение Джошуа, если посмотрите на этот бой через призму, через которую на него смотрю я. Вы должны отдать ему предпочтение в этом поединке, и есть один аспект, в котором Дюбуа должен постоянно становиться лучше - защита. Его мужество, упорство, психология, стойкость, кондиции - все это позволило ему пройти первые раунды боя с Хрговичем. Но Дюбуа пропустил много чистых ударов справа. Ты не захочешь пропускать такие удары в поединке с Джошуа", - приводит слова Атласа Seconds Out.

Ранее Атлас похвалил Фьюри за бой с Усиком.

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