Уайлдер вылетел из топ-10 супертяжей по версии The Ring после поражения Чжилею
Украинский чемпион возглавляет рейтинг.
Авторитетный журнал The Ring опубликовал рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса.
Американский боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) выбыл из первой десятки после поражения от Чжана Чжилея.
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Рейтинг возглавляет абсолютный чемпион мира Александр Усик.
Топ-10 рейтинга супертяжей по версии The Ring:
Чемпион: Александр Усик
- Тайсон Фьюри
- Энтони Джошуа
- Джозеф Паркер
- Чжан Чжилей
- Агит Кабайел
- Даниэль Дюбуа
- Джаред Андерсон
- Джо Джойс
- Филип Хргович
- Эфе Аджагба
Ранее стало известно состояние Уайлдера после поражения Чжилею.
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