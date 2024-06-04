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Уайлдер вылетел из топ-10 супертяжей по версии The Ring после поражения Чжилею

Украинский чемпион возглавляет рейтинг.
Сегодня, 19:54
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Авторитетный журнал The Ring опубликовал рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса.

Американский боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) выбыл из первой десятки после поражения от Чжана Чжилея.

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Рейтинг возглавляет абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Топ-10 рейтинга супертяжей по версии The Ring:

 Чемпион: Александр Усик

  1. Тайсон Фьюри
  2. Энтони Джошуа
  3. Джозеф Паркер
  4. Чжан Чжилей
  5. Агит Кабайел
  6. Даниэль Дюбуа
  7. Джаред Андерсон
  8. Джо Джойс
  9. Филип Хргович
  10. Эфе Аджагба

Ранее стало известно состояние Уайлдера после поражения Чжилею.

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