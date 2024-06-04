Уайлдер вылетел из топ-10 супертяжей по версии The Ring после поражения Чжилею

Авторитетный журнал The Ring опубликовал рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса.

Американский боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) выбыл из первой десятки после поражения от Чжана Чжилея.

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Рейтинг возглавляет абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Топ-10 рейтинга супертяжей по версии The Ring:

Чемпион: Александр Усик

Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Джозеф Паркер Чжан Чжилей Агит Кабайел Даниэль Дюбуа Джаред Андерсон Джо Джойс Филип Хргович Эфе Аджагба

Ранее стало известно состояние Уайлдера после поражения Чжилею.

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