Мать Уайлдера дала категорический совет Деонтею после поражения от Чжана
Родной человек "Бронзового бомбардировщика" похвалила американца за карьеру.
Дебора Уайлдер, мать боксера Деонтея Уайлдера, высказалась по поводу поражения своего сына в бою против Чжана Чжилея.
По словам матери боксера, американец должен завершить карьеру и наслаждаться жизнью.
"Я написала ему сообщение: "Сынок, мы устраиваем для тебя вечеринку. Ты подарил нам лучшие боксерские поединки в США, когда бокс был мертв. Ты стал старше. Ты прошел свой путь. Пришло время праздновать. Наслаждайся своей жизнью сейчас. Научи других молодых людей, как стать чемпионом", - приводит слова женщины Майкл Бенсон.
Напомним, китаец нокаутировал американца в пятом раунде.
Ранее стало известно состояние Уайлдера после поражения Чжилею.
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