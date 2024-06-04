Мать Уайлдера дала категорический совет Деонтею после поражения от Чжана

Дебора Уайлдер, мать боксера Деонтея Уайлдера, высказалась по поводу поражения своего сына в бою против Чжана Чжилея.

По словам матери боксера, американец должен завершить карьеру и наслаждаться жизнью.

"Я написала ему сообщение: "Сынок, мы устраиваем для тебя вечеринку. Ты подарил нам лучшие боксерские поединки в США, когда бокс был мертв. Ты стал старше. Ты прошел свой путь. Пришло время праздновать. Наслаждайся своей жизнью сейчас. Научи других молодых людей, как стать чемпионом", - приводит слова женщины Майкл Бенсон.

Напомним, китаец нокаутировал американца в пятом раунде.

Ранее стало известно состояние Уайлдера после поражения Чжилею.

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