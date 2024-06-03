Стало известно состояние Уайлдера после поражения Чжилею

Менеджер Деонтея Уайлдера Шелли Финкель прокомментировал поражение своего клиента в бою против Чжана Чжилея.

Функционер сообщил, что американец приходит в себя после шокирующего поражения.

Читай также: Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером

"Деонтей в порядке, он сейчас отдыхает. Он был очень эмоциональным после поражения, ведь мы не ожидали такого развития событий. Что могу сказать о бое? Могу лишь похвалить Деонтея, но Чжилей был лучше.

Завершение карьеры? Это решение Деонтея. Я с ним 15 лет и не хочу, чтобы он оставил все свое здоровье на ринге", - приводит слова менеджера talkSPORT.

Напомним, Чжилей нокатуировал Уайлдера в пятом раунде.

Ранее легенда бокса призвал Уайлдера завершить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!