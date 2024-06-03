Стало известно состояние Уайлдера после поражения Чжилею
Менеджер Деонтея Уайлдера Шелли Финкель прокомментировал поражение своего клиента в бою против Чжана Чжилея.
Функционер сообщил, что американец приходит в себя после шокирующего поражения.
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"Деонтей в порядке, он сейчас отдыхает. Он был очень эмоциональным после поражения, ведь мы не ожидали такого развития событий. Что могу сказать о бое? Могу лишь похвалить Деонтея, но Чжилей был лучше.
Завершение карьеры? Это решение Деонтея. Я с ним 15 лет и не хочу, чтобы он оставил все свое здоровье на ринге", - приводит слова менеджера talkSPORT.
Напомним, Чжилей нокатуировал Уайлдера в пятом раунде.
Ранее легенда бокса призвал Уайлдера завершить карьеру.
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