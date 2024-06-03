iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стало известно состояние Уайлдера после поражения Чжилею

Бронзовый бомбардировщик был нокаутирован в пятом раунде.
Вчера, 23:10
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Менеджер Деонтея Уайлдера Шелли Финкель прокомментировал поражение своего клиента в бою против Чжана Чжилея.

Функционер сообщил, что американец приходит в себя после шокирующего поражения.

Читай также: Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером

"Деонтей в порядке, он сейчас отдыхает. Он был очень эмоциональным после поражения, ведь мы не ожидали такого развития событий. Что могу сказать о бое? Могу лишь похвалить Деонтея, но Чжилей был лучше.

Завершение карьеры? Это решение Деонтея. Я с ним 15 лет и не хочу, чтобы он оставил все свое здоровье на ринге", - приводит слова менеджера talkSPORT.

Напомним, Чжилей нокатуировал Уайлдера в пятом раунде.

Ранее легенда бокса призвал Уайлдера завершить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Подготовка к Евро-2024: Украина и Германия голов не забивали, Англия разгромила Боснию Подготовка к Евро-2024: Украина и Германия голов не забивали, Англия разгромила Боснию
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
"Из-за вас я травмировался": Джокович яростно высказался о качестве корта на Ролан Гаррос "Из-за вас я травмировался": Джокович яростно высказался о качестве корта на Ролан Гаррос
Украина и Германия сыграли вничью в день рождения Реброва Украина и Германия сыграли вничью в день рождения Реброва
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Евро-202423:59
Подготовка к Евро-2024: Украина и Германия голов не забивали, Англия разгромила Боснию
Украина23:55
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
Теннис23:53
"Из-за вас я травмировался": Джокович яростно высказался о качестве корта на Ролан Гаррос
Украина23:46
Украина и Германия сыграли вничью в день рождения Реброва
Бокс23:30
Чжилей прокомментировал победу над Уайлдером
Бокс23:10
Стало известно состояние Уайлдера после поражения Чжилею
Европа22:47
Хорватия - Северная Македония 3:0 видео голов и обзор товарищеского матча
Европа22:31
Лунин отреагировал на переход Мбаппе в Реал
Европа22:31
Обошлось без суда: Ювентус договорился с Аллегри о расторжении контракта
Европа22:10
Мбаппе позвонил Пересу после подписания контракта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK