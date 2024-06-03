Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о возможном поединке против Деонтея Уайлдера.

По словам британца, американский панчер заслуживает на такой шанс, но вероятность боя очень маленькая.

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"Если он хочет, то может попробовать еще раз, но возможно Уайлдер решит сосредоточится на семье и жизни вне бокса. Мне нравится драться в Лондоне, мне нравится драться в Саудовской Аравии, мне нравится драться в Американе. Это благословение, но оно не может длиться вечно.

Вот что я хочу сказать об Уайлдере: если он еще хочет попытаться заработать бой со мной, то дайте ему такой шанс. Рано или поздно время настигнет всех нас", - приводит слова Джошуа ProBox TV.

Ранее легенда бокса призвал Уайлдера завершить карьеру.

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