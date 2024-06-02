"Выходите по одному": Джошуа оценил вероятность проведения боев с Дюбуа и Чжилеем
Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о возможности проведения боев против обладателя временного пояса IBF Даниэля Дюбуа или Чжана Чжилея.
По словам британского боксера, он готов к подобным поединкам.
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"Я надеялся выступить в этом карде. Пауза не является чем-то хорошим. Надо выходить и быть активным. Но, к сожалению, я не получил такой возможности. Они говорят про 21 сентября поэтому ментально я готовлюсь.
Я должен пройти их, Дюбуа и Чжилея, одного за другим. Это будет нелегко, но это мой менталитет. Так что выходите по одному, а можете все сразу.
Дюбуа участвовал в жестких боях, поэтому он становится более закаленным. Он прошел свой путь наверх, поэтому мы увидим, что произойдет в ближайшее время", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.
Ранее Дюбуа выразил готовность подраться с Джошуа.
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