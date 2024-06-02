iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Выходите по одному": Джошуа оценил вероятность проведения боев с Дюбуа и Чжилеем

Экс-чемпион не исключает, что британец или китаец станет его следующим соперником.
Сегодня, 12:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о возможности проведения боев против обладателя временного пояса IBF Даниэля Дюбуа или Чжана Чжилея.

По словам британского боксера, он готов к подобным поединкам.

Читай также: Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Хрговичем

"Я надеялся выступить в этом карде. Пауза не является чем-то хорошим. Надо выходить и быть активным. Но, к сожалению, я не получил такой возможности. Они говорят про 21 сентября поэтому ментально я готовлюсь.

Я должен пройти их, Дюбуа и Чжилея, одного за другим. Это будет нелегко, но это мой менталитет. Так что выходите по одному, а можете все сразу.

Дюбуа участвовал в жестких боях, поэтому он становится более закаленным. Он прошел свой путь наверх, поэтому мы увидим, что произойдет в ближайшее время", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Ранее Дюбуа выразил готовность подраться с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа Чжан Чжилей

Статьи по теме

"Пришло мое время": Дюбуа выразил готовность подраться с Джошуа "Пришло мое время": Дюбуа выразил готовность подраться с Джошуа
Дюбуа разобрался с Хрговичем в бою за титул временного чемпиона: видео лучших моментов Дюбуа разобрался с Хрговичем в бою за титул временного чемпиона: видео лучших моментов
Чжилей брутально уложил Уайлдера: видео лучших моментов боя с нокаутом Чжилей брутально уложил Уайлдера: видео лучших моментов боя с нокаутом
Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Свитолина прошла в 1/8 финала, Молчанов сыграет в парном разряде Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Свитолина прошла в 1/8 финала, Молчанов сыграет в парном разряде
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Теннис16:10
Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Свитолина прошла в 1/8 финала, Молчанов сыграет в парном разряде
Теннис16:00
Свитолина сыграет с Рыбакиной в 1/8 финала Ролан Гаррос
Лига Чемпионов15:53
Лунин попал в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2023/24 по версии SofaScore
Европа15:45
Финансовая полиция Италии открыла дела против целого ряда клубов
НБА15:33
Тейтум: Для нас, для Бостона возвращение в Финал НБА - это второй шанс
Теннис15:15
Завацкая выиграла турнир в Италии, обыграв в финале представительницу США
Теннис15:02
Швентек вчистую разгромила россиянку, установив рекорд Ролан Гаррос
Европа14:29
Мбаппе и Реал согласовали все детали сделки, анонс - на следующей неделе
Европа14:06
Германия - Украина: где смотреть товарищеский матч
Евро-202413:59
"Постепенно будем совершенствоваться": Трубин рассказал о подготовке к Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK