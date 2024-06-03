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"Мудрое решение": Легенда бокса призвал Уайлдера завершить карьеру

Леннокс Льюис ожидает, что американский боец сдержит свое слово.
Сегодня, 10:59
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис отреагировал на досрочное поражение Деонтея Уайлдера в бою с Чжаном Чжилеем.

По его мнению, американскому боксеру стоит поступить так, как он говорил до поединка - завершить карьеру в случае проигрыша.

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"Деонтей Уайлдер говорил нам перед боем, что завершит карьеру, если не победит. Я думаю, что это мудрое решение.

Он сделал даже больше, чем построил жизнь, в которой может заботиться о своей дочери. Так что прежде чем он понесет еще больше урона, лучше оставить игру с его неповрежденными способностями, потому что боксом жизнь далеко не заканчивается", - написал Льюис в сети Х.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чжилей - Уайлдер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леннокс Льюис Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей

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