"Он рисковал, а не выживал": Атлас похвалил Фьюри за бой с Усиком

Американский тренер Тедди Атлас прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Специалист считает, что "Цыганский король" был храбрым в ринге, ведь старался победить.

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"Многим людям было бы достаточно просто выжить, но Тайсон рисковал и пытался выиграть. Я думаю, вам не нужен Тедди Атлас, чтобы сказать, что Фьюри нужно сделать в реванше.

Рядом с ним есть хорошие люди, которые, очевидно, подготовят его, потому что этот бой было очень близким, Фьюри выигрывал после шестого раунда, я насчитал 4-2. Он забирал 4 раунда подряд до 7-го, а затем Усик включился", - приводит слова Атласа Boxing King Media.

Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал первым абсолютом в супертяжелом весе с 1999 года.

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