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Атлас: Усик делает много вещей, но нет ничего, в чем он велик

Аналитик раскрыл главный фактор успеха украинца.
Сегодня, 19:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный тренер Тедди Атлас поделился мнением об абсолютном чемпионе мира в супертяжелом весе Александре Усике.

По словам известного аналитика, украинец имеет одно очень важное качество, благодаря которому всегда побеждает.

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"Александр делает хорошо много вещей, нет ничего в чем этот парень плох. Но и нет ничего, в чем он велик. Он не великий панчер, не скоростной боец, но у него эти все качества на высоком уровне. Есть одно, что он делает лучше всех – он находит путь к победе. Он сделал это на Олимпиаде, потом сделал это в крузервейте, потом поднялся в хевивейт.

Усик поехал на территорию Джошуа и побил его, а затем показал, что это была не случайность. Он всегда знает, как найти путь к триумфу", - приводит слова Атласа Boxing King Media.

Ранее Чисора назвал единственное условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше.

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