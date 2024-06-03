Атлас: Усик делает много вещей, но нет ничего, в чем он велик

Авторитетный тренер Тедди Атлас поделился мнением об абсолютном чемпионе мира в супертяжелом весе Александре Усике.

По словам известного аналитика, украинец имеет одно очень важное качество, благодаря которому всегда побеждает.

Читай также: Холифилд рассказал, как Фьюри может победить Усика

"Александр делает хорошо много вещей, нет ничего в чем этот парень плох. Но и нет ничего, в чем он велик. Он не великий панчер, не скоростной боец, но у него эти все качества на высоком уровне. Есть одно, что он делает лучше всех – он находит путь к победе. Он сделал это на Олимпиаде, потом сделал это в крузервейте, потом поднялся в хевивейт.

Усик поехал на территорию Джошуа и побил его, а затем показал, что это была не случайность. Он всегда знает, как найти путь к триумфу", - приводит слова Атласа Boxing King Media.

Ранее Чисора назвал единственное условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!