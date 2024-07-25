Джойс и Чисора провели дуэль взглядов

Британские боксеры супертяжелого веса Джо Джойс (16-2, 15 KO) и Дерек Чисора (34-13, 23 KO) вскоре окажутся на ринге.

Спортсмены провели битву взглядов. Во время процедуры Джойс и Чисора устроили словесную перепалку.

Бой пройдет 27 июля на O2 Арене в Лондоне.

38-летний Джойс в прошлом году дважды проиграл Чжану Чжилею, но в марте победил Кэша Али. 40-летний Дерек последний раз выходил в ринг в августе, когда победил Джеральда Вашингтона.

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