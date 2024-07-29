"Он его остановит": Чисора сделал однозначный прогноз на реванш Усик - Фьюри

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора заявил, что обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик должен снова одолеть экс-чемпиона Тайсона Фьюри в реванше.

При этом британец считает, что украинскому боксеру по силам в этот раз одержать досрочную победу.

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"Я думаю, что Усик победит в реванше. Сейчас он даже еще не в тренировочном лагере. Он выиграет реванш, и я думаю, что в этот раз он остановит Тайсона. Я действительно не хочу, чтобы это произошло, но я так вижу", - сказал Чисора в комментарии iFL TV.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Уайлдера пригрозил Фьюри перед реваншем с Усиком.

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