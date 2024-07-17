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Команда Джошуа подозревает Дюбуа в употреблении допинга

Даниэль не зарегистрировался на тестирование в VADA.
Сегодня, 07:23
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Команда супертяжеловеса Энтони Джошуа считает, что чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа мог употребить допинг.

Как сообщает Boxing News 24/7, Даниэль не зарегистрирован на тестирование в Добровольном антидопинговом агентстве (VADA). 

Команда Джошуа обратились к руководству промоутерской компании Queensberry Promotions, которая представляет интересы чемпиона. Они должны прояснить эту ситуицию.

Поединок между Джошуа и Дюбуа запланирован на 21 сентября на Wembley Stadium в Лондоне, Великобритания.

Ранее Джошуа назвал лучшего боксера за всю историю спорта.

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