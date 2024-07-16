Джошуа назвал лучшего боксера за всю историю спорта

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа назвал величайшего бойца за всю историю бокса.

По словам именитого спортсмена, таким является легендой бокса Мухамммед Али.

"Исторически Мухаммед Али является лучшим боксером за все времена. На 100%", - приводит слова Джошуа Seconds Out.

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Свой следующий бой Энтони проведет 21 сентября против Даниэля Дюбуа.

Ранее Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе.

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