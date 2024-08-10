Усик сделал прогноз на бой Джошуа - Дюбуа

Украинец предсказал судьбу пояса, которым он раньше владел.

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о предстоящем бое между обладателем титула IBF в его дивизионе Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

Украинец не сомневается, что Джошуа победит, ведь превосходит своего соотечественника.

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"Джошуа очень прибавил в психологическом плане. Победит ли он Дюбуа? Конечно.

Я плохой прогнозист, но это словно олимпийский чемпион против чемпиона Великобритании. Послушайте, это другой уровень", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри.

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