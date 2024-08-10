Усик сделал прогноз на бой Джошуа - Дюбуа
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о предстоящем бое между обладателем титула IBF в его дивизионе Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.
Украинец не сомневается, что Джошуа победит, ведь превосходит своего соотечественника.
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"Джошуа очень прибавил в психологическом плане. Победит ли он Дюбуа? Конечно.
Я плохой прогнозист, но это словно олимпийский чемпион против чемпиона Великобритании. Послушайте, это другой уровень", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.
Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Ранее Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри.
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