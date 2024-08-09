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Бывший чемпион мира назвал боксера, который стал бы ночным кошмаром для Усика

Маккаринелли выделил легенду бокса, который выходил в ринг с Владимиром Кличко.
Сегодня, 10:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энцо Маккаринелли поделился мнением по поводу Александра Усика.

По словам эксперта, легенда британского бокса Дэвид Хэй создал бы больших проблем украинцу.

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"Хотел бы я подраться с Усиком во времена, когда я был боксером? Я был бы не против. Он качественный боец.

Люди могут подумать, что я глупый, но я скажу, что Дэвид Хэй был бы ночным кошмаром для Усика. Таким, каким он был для Гурова, хотя Усик в 10 раз лучше него.

Усик не любит удары по корпусу. Я могу бить по корпусу. Победил бы я его? Я не знаю. Я думаю, он выше меня классом, его класс точно превосходит мой, когда я был на пике. Но я бы точно выложился на полную. Я большой фанат Усика, он невероятный боец", - приводит слова Маккаринелли Through The Ropes.

Ранее известный тренер предсказал нокаут в реванше Усик - Фьюри.

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