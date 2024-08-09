Бывший чемпион мира назвал боксера, который стал бы ночным кошмаром для Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энцо Маккаринелли поделился мнением по поводу Александра Усика.

По словам эксперта, легенда британского бокса Дэвид Хэй создал бы больших проблем украинцу.

Читай также: Усик кратко и традиционно отреагировал на золото Хижняка на Олимпиаде-2024

"Хотел бы я подраться с Усиком во времена, когда я был боксером? Я был бы не против. Он качественный боец.

Люди могут подумать, что я глупый, но я скажу, что Дэвид Хэй был бы ночным кошмаром для Усика. Таким, каким он был для Гурова, хотя Усик в 10 раз лучше него.

Усик не любит удары по корпусу. Я могу бить по корпусу. Победил бы я его? Я не знаю. Я думаю, он выше меня классом, его класс точно превосходит мой, когда я был на пике. Но я бы точно выложился на полную. Я большой фанат Усика, он невероятный боец", - приводит слова Маккаринелли Through The Ropes.

Ранее известный тренер предсказал нокаут в реванше Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!