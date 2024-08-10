Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о возможной трилогии с Энтони Джошуа.

Укрианец признался, что допускает, что вновь окажется в ринге с Джошуа.

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"Мне особо не хочется никаких реваншей, но когда мы победим второй раз Тайсона Фьюри и когда Энтони Джошуа победит Даниэля Дюбуа, то, конечно, захотят устроить третий бой.

С моей точки зрения, я не имею права отказать Энтони Джошуа в третьем поединке, потому что он дал мне два невероятных боя. Энтони Джошуа помог мне стать более известным в мире. Это сделал Энтони. Если так случится с Божьей помощью, то я готов к третьему поединку с Энтони", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.

Усик в первом бою с Джошуа выиграл единогласным решением судей, а во втором - раздельным.

Ранее Усик кратко и традиционно отреагировал на золото Хижняка на Олимпиаде-2024.

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