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Гвоздик проиграл Бенавидесу по очкам

Американец победил единогласным решением судей.
Сегодня, 07:52
Александр Гвоздик - Давид Бенавидес / Getty Images
Александр Гвоздик - Давид Бенавидес / Getty Images

В ночь на воскресенье, 16 июня, в Лас-Вегасе состоялся бой за временный титул чемпиона WBC в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком (20-1, 16 KO) и Давидом Бенавидесом (28–0, 24 KO).

По итогам 12-раундового противостояния украинский боксер проиграл по очкам единогласным решением судей.

Американский боксер на протяжении большей части боя доминировал на ринге, Гвоздик сумел перехватить инициативу лишь пару раз ближе к концу, однако усилий Александра не хватило для победы.

Счёт судей: 116-112, 117-111 и 119-109 в пользу Бенавидеса, а для Гвоздика это второе поражение в кареьре.

Напомним, что Гвоздик стал единственным украинским боксером, который не выиграл свой чемпионский бой в этом году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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