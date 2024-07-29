iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Деньги на Ломаченко я бы не поставил": Гвоздик объяснил, как Джервонта может нокаутировать Василия

Украинский боксер поделился мыслями о поединке двух чемпионов.
Сегодня, 14:32
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о потенциальном поединке Джервонты Дэвиса и Василия Ломаченко, владеющими поясами WBA и IBF в легком дивизионе соответственно.

По мнению украинского боксера, американец способен одержать победу нокаутом, если устроит настоящую драку.

Читай также: "Это конец": эксперт предсказал судьбу Ломаченко после срыва боя с Дэвисом

"Мне кажется, что они там очень умные в лагере Джервонты. Если он будет боксировать с Ломаченко так, как он, например, боксировал с Крусом - бегать, пытаться где-то переиграть, то, конечно, шансов у Джервонты нет. А если он просто пойдет на Ломаченко, как он пошел на Мартина или Санта Круса, то может даже его остановить, потому что Джервонта бить умеет.

Если он даст ему грубую рубку… А Василий, кстати, этого не любит. Я помню, что еще с любительских времен у него были проблемы с теми, кто на него идет и тупо бьет. Потом это произошло с Салидо. Если Джервонта просто пойдет рубиться и драться как на улице, то мне кажется, что у него есть шансы его нокаутировать. Но Василий - это не Мартин или Санта Крус. Интересный бой, но в этом случае я бы деньги на Ломаченко не поставил", - сказал Гвоздик в комментарии YouTube-каналу "Два Боковых".

Ранее Александр Усик впервые отреагировал на отказ Ломаченко от боя против Дэвиса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Гвоздик Джервонта Дэвис

Статьи по теме

"Уже подтвердили": Гвоздик анонсировал возвращение в ринг и большой бой "Уже подтвердили": Гвоздик анонсировал возвращение в ринг и большой бой
"Думал, все уже решено": Потенциальный соперник Дэвиса отреагировал на отказ Ломаченко от боя "Думал, все уже решено": Потенциальный соперник Дэвиса отреагировал на отказ Ломаченко от боя
Усик впервые отреагировал на отказ Ломаченко от боя против Дэвиса Усик впервые отреагировал на отказ Ломаченко от боя против Дэвиса
Среда - о выступлении на Олимпиаде в синхронных прыжках: "Результатом не доволен" Среда - о выступлении на Олимпиаде в синхронных прыжках: "Результатом не доволен"
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры15:45
Середа - про виступ на Олімпіаді в синхронних стрибках: "Результатом не задоволений"
Формула 115:36
Марко: Выступление Переса на Гран-при Бельгии - это провал
Олимпийские игры15:19
Фехтование на Олимпиаде-2024: Кравацкая уступила фаворитке, Харлан прошла в четвертьфинал
Украина15:17
Лидер сборной Украины U-19 - о выступлении на Евро-2024: "Осадок остался"
Бокс14:58
"Он его остановит": Чисора сделал однозначный прогноз на реванш Усик - Фьюри
Бокс14:32
"Деньги на Ломаченко я бы не поставил": Гвоздик объяснил, как Джервонта может нокаутировать Василия
Олимпийские игры14:10
Романчук - о провале в заплыве на 800 метров на Олимпиаде: "Я в полном отчаянии"
Олимпийские игры14:02
Настольный теннис на Олимпиаде-2024: Жмуденко разгромно проиграл в 1/32 финала
Бокс13:44
"Дайте мне китайца": Чисора объявил, с кем хотел бы провести бой
Олимпийские виды13:30
Дмітрій, Владімір и другие: некоторые украинские олимпийцы продолжают называть себя на российский манер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK