"Деньги на Ломаченко я бы не поставил": Гвоздик объяснил, как Джервонта может нокаутировать Василия

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о потенциальном поединке Джервонты Дэвиса и Василия Ломаченко, владеющими поясами WBA и IBF в легком дивизионе соответственно.

По мнению украинского боксера, американец способен одержать победу нокаутом, если устроит настоящую драку.

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"Мне кажется, что они там очень умные в лагере Джервонты. Если он будет боксировать с Ломаченко так, как он, например, боксировал с Крусом - бегать, пытаться где-то переиграть, то, конечно, шансов у Джервонты нет. А если он просто пойдет на Ломаченко, как он пошел на Мартина или Санта Круса, то может даже его остановить, потому что Джервонта бить умеет.

Если он даст ему грубую рубку… А Василий, кстати, этого не любит. Я помню, что еще с любительских времен у него были проблемы с теми, кто на него идет и тупо бьет. Потом это произошло с Салидо. Если Джервонта просто пойдет рубиться и драться как на улице, то мне кажется, что у него есть шансы его нокаутировать. Но Василий - это не Мартин или Санта Крус. Интересный бой, но в этом случае я бы деньги на Ломаченко не поставил", - сказал Гвоздик в комментарии YouTube-каналу "Два Боковых".

Ранее Александр Усик впервые отреагировал на отказ Ломаченко от боя против Дэвиса.

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