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"Это конец": эксперт предсказал судьбу Ломаченко после срыва боя с Дэвисом

Брэдли считает, что украинец завершит карьеру.
Сегодня, 11:35
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли заявил, что обладатель титула IBF в легком весе Василий Ломаченко близок к завершению карьеры.

Американец считает, что представитель Украины обезопасил себя от поражения в бою с Джервонтой Дэвисом.

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"Лома знает на что способен, а на что нет. Просто его команда не хочет, чтобы он выходил на щит, был нокаутирован или опозорился. Ломаченко дрался с Камбососом, так как понимал, что победит, завоюет пояс и уйдет с высоко поднятой головой.

Это конец для него. Я сомневаюсь, что он вернется. Говорю это потому, что Ломаченко на протяжении всей карьеры не уклонялся от вызовов. Он дрался с Лопесом, Линаресом и Хэйни. Последние несколько боев были действительно близкими и конкурентными", - приводит слова Брэдли Boxing News 24.

Ранее была названа причина, почему Ломаченко отказался от боя с Дэвисом.

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