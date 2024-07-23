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"Надеюсь, он не сольется": назван вероятный соперник Дэвиса после срыва боя с Ломаченко

Тренер американца предсказывает топовый поединок.
Сегодня, 10:40
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Кенни Эллис, помощник главного тренера чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Девиса, высказался о будущем американца.

По словам специалиста, он рассчитывает, что соперником его подопечного будет обладатель пояса WBC Шакур Стивенсон.

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"Ломаченко просто уклоняется от боя. Надеюсь, Шакур не сольется. Люди говорят, что Танк уклоняется от Стивенсона, но посмотрим", - сказал тренер в интервью MillCity Boxing.

Отметиим, что представитель Украины выйдет на ринг в следующем году.

Ранее была названа причина, почему Ломаченко отказался от боя с Дэвисом.

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