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Названа причина, почему Ломаченко отказался от боя с Дэвисом

Боб Арум раскрыл планы украинца на будущее.
Сегодня, 07:26
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о том, что поединок Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса сорвался.

По словам функционера, представитель Украины взял паузу, из-за ситуации в стране.

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"Мы еще увидим Ломаченко, он это ясно дал это понять. Лома не хочет драться до конца года. Все честно. Это связанно с Украиной и его семьей.

Соперник? В первом квартале следующего года он может встретиться с Танком. Ломаченко заработал свои деньги и сэкономил их", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Ранее Линарес объяснил, почему у Ломаченко нет шансов в бою с Дэвисом.

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