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Линарес объяснил, почему у Ломаченко нет шансов в бою с Дэвисом

Именитый спортсмен отметил будущее американского боксера.
Сегодня, 10:45
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион в трех дивизионах Хорхе Линарес высказался о противостоянии Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса.

По словам эксперта, представитель Украины практически не имеет шансов на победу.

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"Это новая эра, эра - Джервонты Дэвиса. Это его лучшее время. Для меня он удивительный боксер, который уже долгое время выступает в 135 и 140 фунтах.

Ломаченко - великолепный боец, потрясающий боксер. Я дрался с ним, но это другое. Сейчас другое время. Возможно четыре года назад, я бы сказал, что тут шансы 50 на 50. Теперь я верю в Джервонту Дэвиса. Он может победить Ломаченко техническим нокаутом или каким-то сумасшедшим нокаутом.

Танк мог бы придерживаться того же плана, что и в последнем поединке. Ждать и ждать. Он пропускал достаточно, пока не наступил седьмой раунд. Джервонта дождался своего момента и просто убил парня. Что-то подобное могло бы произойти и в бою с Ломаченко", - приводит слова Линареса Ring News 24.

Ранее менеджер Ломаченко сделал громкое заявление о его будущем.

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