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"Нет мотивации": Менеджер Ломаченко сделал громкое заявление о его будущем

Представитель боксера раскрыл неожиданные планы своего подопечного.
Сегодня, 09:33
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, заявил, что его клиент не настроен на объединительный бой с обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом, о котором много говорилось в последнее время.

По словам представителя боксера, его подопечный собирается вернуться в ринг только в следующем году.

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"Сейчас Лома не в настроении, в данный момент у него нет мотивации. Он взял паузу, он хочет провести больше времени с семьей. Ломаченко больше ничего не хочет делать до конца этого года. Так что он однозначно не вернется на ринг до конца года.

В случае с Ломой одни деньги его не мотивируют. Он ничего не делает просто ради денег. Вы можете предложить ему миллионы, десятки миллионов долларов, но если у него нет мотивации, то он не готов драться. Но Ломаченко не завершает карьеру", - приводит слова Климаса журналист Стив Ким.

Отметим, ранее уже называлась потенциальная дата боя Ломаченко - Дэвис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Эгис Климас Джервонта Дэвис

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