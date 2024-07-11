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Названа потенциальная дата боя Ломаченко - Дэвис

Арум раскрыл детали переговоров.
Сегодня, 19:50
Василий Ломаченко / Top Rank
Василий Ломаченко / Top Rank

Промоутер Top Rank Боб Арум поделился подробностями организации боя между обладателем титулов IBF и IBO Василием Ломаченко (18-3, 12 КО) и чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО).

Функционер сообщил, что поединок может пройти в ноябре, если удастся достичь сделки.

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"Это будет бой в Вегасе, на MGM или T-Mobile Arena. Мы определим дату, когда там не будет других событий", - приводит слова Арума Fights ATW.

В своем последнем бою Ломаченко досрочно победил Джорджа Камбососа, а Джервонта впервые защитил полноценный пояс WBA, нокаутировав Фрэнка Мартина.

Ранее Ломаченко и Беринчик узнали позиции в рейтинге от The Ring.

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