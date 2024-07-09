Ломаченко и Беринчик узнали позиции в рейтинге от The Ring
Авторитетное издание The Ring опубликовало новоый рейтинг лучших бойцов легкой весовой категории.
Первое место занимает Джервонта Дэвис, а далее идет Василий Ломаченко. Тройку лучших замыкает Уильям Зепеда.
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Отметим, что топ-5 также есть чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик.
Топ-10 лучших легковесов мира по версии The Ring:
- Джервонта Дэвис
- Василий Ломаченко
- Уильям Зепеда
- Шакур Стивенсон
- Денис Беринчик
- Рэймонд Мураталья
- Кишон Дэвис
- Фрэнк Мартин
- Марк Чемберлен
- Заур Абдуллаев
‼️UPDATED Lightweight division 135 🥊— Bible of Boxing (@ringmagazine) July 8, 2024
1️⃣ 🇺🇸 @Gervontaa 🏆🏆
2️⃣ 🇺🇦 @VasylLomachenko 🏆
3️⃣ 🇲🇽 @williamzepeda2
4️⃣ 🇺🇸 @ShakurStevenson 🏆
5️⃣ 🇺🇦 Denys Berinchyk 🏆
6️⃣ 🇺🇸 Raymond Muratalla
7️⃣ 🇺🇸 @KeyshawnDavis8
8️⃣ 🇺🇸 Frank Martin
9️⃣ 🇬🇧 Mark Chamberlain
🔟 🇷🇺 Zaur Abdullaev
Ранее команда Ломаченко отреагировала на слухи о готовности уступить Стивенсону возможность подраться с Дэвисом.
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