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Ломаченко и Беринчик узнали позиции в рейтинге от The Ring

Украиннцы сохранили свои места в новом списке.
Сегодня, 10:30
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Авторитетное издание The Ring опубликовало новоый рейтинг лучших бойцов легкой весовой категории.

Первое место занимает Джервонта Дэвис, а далее идет Василий Ломаченко. Тройку лучших замыкает Уильям Зепеда.

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Отметим, что топ-5 также есть чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик.

Топ-10 лучших легковесов мира по версии The Ring:

  1. Джервонта Дэвис
  2. Василий Ломаченко
  3. Уильям Зепеда
  4. Шакур Стивенсон
  5. Денис Беринчик
  6. Рэймонд Мураталья
  7. Кишон Дэвис
  8. Фрэнк Мартин
  9. Марк Чемберлен
  10. Заур Абдуллаев

Ранее команда Ломаченко отреагировала на слухи о готовности уступить Стивенсону возможность подраться с Дэвисом.

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