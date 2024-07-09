Ломаченко и Беринчик узнали позиции в рейтинге от The Ring

Украиннцы сохранили свои места в новом списке.

Авторитетное издание The Ring опубликовало новоый рейтинг лучших бойцов легкой весовой категории.

Первое место занимает Джервонта Дэвис, а далее идет Василий Ломаченко. Тройку лучших замыкает Уильям Зепеда.

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Отметим, что топ-5 также есть чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик.

Топ-10 лучших легковесов мира по версии The Ring:

Джервонта Дэвис Василий Ломаченко Уильям Зепеда Шакур Стивенсон Денис Беринчик Рэймонд Мураталья Кишон Дэвис Фрэнк Мартин Марк Чемберлен Заур Абдуллаев

Ранее команда Ломаченко отреагировала на слухи о готовности уступить Стивенсону возможность подраться с Дэвисом.

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