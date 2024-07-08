Команда Ломаченко отреагировала на слухи о готовности уступить Стивенсону возможность подраться с Дэвисом
Команда чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко отреагировала на слухи о том, что они якобы готовы предоставить возможность чемпиону по версии WBC Шакуру Стивенсону первому подраться с Джервонтой Дэвисом, которому принадлежит пояс WBA.
Глава компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы боксера из Украины, призвал не забегать вперед и назвал подобные заявления неправдивыми.
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"Давайте не будем торопиться. Эти ребята выдумывают всякую ерунду", - приводит слова Арума Boxing Scene.
Вице-президент промоутерской компании Карл Моретти также отметил, что эти утверждения бессмысленны.
"Итак, какой-то переносчик ведер говорит, что Лома не хочет драться? Предайте этому смысл", - сказал Моретти.
Отметим, ранее Стивенсон потроллил Ломаченко и Арума, обвинив в трусости.
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