Команда Ломаченко отреагировала на слухи о готовности уступить Стивенсону возможность подраться с Дэвисом

Команда чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко отреагировала на слухи о том, что они якобы готовы предоставить возможность чемпиону по версии WBC Шакуру Стивенсону первому подраться с Джервонтой Дэвисом, которому принадлежит пояс WBA.

Глава компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы боксера из Украины, призвал не забегать вперед и назвал подобные заявления неправдивыми.

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"Давайте не будем торопиться. Эти ребята выдумывают всякую ерунду", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Вице-президент промоутерской компании Карл Моретти также отметил, что эти утверждения бессмысленны.

"Итак, какой-то переносчик ведер говорит, что Лома не хочет драться? Предайте этому смысл", - сказал Моретти.

Отметим, ранее Стивенсон потроллил Ломаченко и Арума, обвинив в трусости.

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