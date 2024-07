"Защищает своего сына": Стивенсон потроллил Ломаченко и Арума, обвинив в трусости

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон подколол обладателя титула IBF Василия Ломаченко и промоутера Боба Арума.

Американский боксер после победы в бою с Артемом Арутюняном, который стал для него последним в составе Top Rank, в очередной раз обвинил свою уже бывшую промоутерскую компанию в нежелании свести его в ринге с Ломаченко.

Читай также: Стивенсон бросил вызов Ломаченко после успешной защиты титула

Чтобы еще раз упрекнуть в этом Арума, Стивенсон после поединка появился в футболе с изображением Ломаченко и главы Top Rank спереди, а также надписью на обратной стороне: "Боб защищает своего сына от надирания задницы".

Shakur Stevenson’s shirt after his win over Artem Harutyunyan - picture of Vasyl Lomachenko with Bob Arum on the front and the words “Bob is saving is son from this ass-whooping” on the back… pic.twitter.com/pBVuylCd3I