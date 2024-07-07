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"Защищает своего сына": Стивенсон потроллил Ломаченко и Арума, обвинив в трусости

Американский боксер уверен, что Василий избегает боя с ним.
Сегодня, 18:41
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон подколол обладателя титула IBF Василия Ломаченко и промоутера Боба Арума.

Американский боксер после победы в бою с Артемом Арутюняном, который стал для него последним в составе Top Rank, в очередной раз обвинил свою уже бывшую промоутерскую компанию в нежелании свести его в ринге с Ломаченко.

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Чтобы еще раз упрекнуть в этом Арума, Стивенсон после поединка появился в футболе с изображением Ломаченко и главы Top Rank спереди, а также надписью на обратной стороне: "Боб защищает своего сына от надирания задницы".

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Стивенсон - Арутюнян.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум Top Rank Шакур Стивенсон

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