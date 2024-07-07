Стивенсон бросил вызов Ломаченко после успешной защиты титула

Американский чемпион в очередной раз обратился к потенциальному сопернику по поводу боя.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон после победы над Артемом Арутюняном вызвал на объединительный бой обладателя титула IBF Василия Ломаченко.

Американский боксер заявил, что хочет показать, чего он стоит, всем, кто сомневается в его способностях.

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"Скажите ему, чтобы подрался со мной. Разве этот бой не будет веселым? Мы выйдем на ринг и попытаемся победить. Если его устроят, то это будет прикольный поединок. В техническом плане это хороший бой.

Пожалуй, многие сейчас говорят, что Ломаченко его победит, он не остановит этого парня. Вероятно, многие не верят в меня. Так почему бы не организовать этот бой? Но он не хочет драться", - приводит слова Стивенсона Boxing News 24.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Стивенсон - Арутюнян.

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