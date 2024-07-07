Стивенсон - Арутюнян: лучшие моменты боя - видео
Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) успешно провел первую защиту титула, одержав победу в бою против немца Артема Арутюняна (12-2, 7 КО).
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 июля, на арене Prudential Center в Ньюарке штат Нью-Джерси, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.
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Американский чемпион в не совсем ярком, но уверенном стиле разобрался с соперником. Оппоненты провели на ринге все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судьи отдали Стивенсону со счетом 119-109, 118-110, 116-112.
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Стивенсон - Арутюнян:
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Источник: MEGOGO
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