Именитый тренер назвал неожиданную причину, почему соперники избегают Стивенсона

Известный тренер Тедди Атлас поделился мыслями об оппозиции чемпиона мира по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона.

По мнению именитого специалиста, американскому боксеру сложно находить себе соперников, поскольку бои с ним получаются скучными, а оппонентам он также не позволяет выглядеть ярко в ринге.

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"Шакура не только сложно победить, с ним еще и сложно хорошо выглядеть. Поэтому многие бойцы не хотят с ним драться.

Здесь не о чем спорить - он скучный. Но все зависит от вашего вкуса. Если вы хотите посмотреть бейсбол, то оставайтесь дома. Вы не будете смотреть бои Стивенсона", - сказал Атлас в комментарии ProBox TV.

Ранее Стивенсон назвал соперника, бой с которым позволит ему войти в историю.

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