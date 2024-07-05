iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Именитый тренер назвал неожиданную причину, почему соперники избегают Стивенсона

Атлас объяснил трудности американского чемпиона с поиском оппонентов.
Сегодня, 10:48
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Известный тренер Тедди Атлас поделился мыслями об оппозиции чемпиона мира по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона.

По мнению именитого специалиста, американскому боксеру сложно находить себе соперников, поскольку бои с ним получаются скучными, а оппонентам он также не позволяет выглядеть ярко в ринге.

Читай также: Стивенсон: Ломаченко боится драться со мной

"Шакура не только сложно победить, с ним еще и сложно хорошо выглядеть. Поэтому многие бойцы не хотят с ним драться.

Здесь не о чем спорить - он скучный. Но все зависит от вашего вкуса. Если вы хотите посмотреть бейсбол, то оставайтесь дома. Вы не будете смотреть бои Стивенсона", - сказал Атлас в комментарии ProBox TV.

Ранее Стивенсон назвал соперника, бой с которым позволит ему войти в историю.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тедди Атлас Шакур Стивенсон

Статьи по теме

Стивенсон назвал четверку лучших легковесов, распределив их по местам Стивенсон назвал четверку лучших легковесов, распределив их по местам
Стивенсон назвал соперника, бой с которым позволит ему войти в историю Стивенсон назвал соперника, бой с которым позволит ему войти в историю
"Можно организовать одним щелчком пальцев": Менеджер Стивенсона высказался о бое с Беринчиком "Можно организовать одним щелчком пальцев": Менеджер Стивенсона высказался о бое с Беринчиком
Стивенсон ответил, будет ли Ломаченко проходным соперником для Дэвиса Стивенсон ответил, будет ли Ломаченко проходным соперником для Дэвиса
Помочь журналистам

Видео

Конфуз Месси и драматичная победа Аргентины в серии пенальти в обзоре матча Копа Америка-2024
Конфуз Месси и драматичная победа Аргентины в серии пенальти в обзоре матча Копа Америка-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Испания встретится с Германией, Португалия - с Францией в 1/4 финала
просмотров

Последние новости

Европа11:59
Арсенал подпишет защитника сборной Италии
Евро-202411:33
Бернарду: Роналду и Мбаппе - выдающиеся игроки, но матч не будет передачей эстафеты
Украина11:32
Динамо второй раз в истории расформировало женскую команду
Евро-202411:00
Испания - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 05.07.2024
Европа10:59
Тренер сборной Украины U-19: На Евро мы ставим максимальные задачи
Бокс10:55
Бокс: расписание боев
Бокс10:48
Именитый тренер назвал неожиданную причину, почему соперники избегают Стивенсона
Европа10:33
Жирона нацелилась на двух легионеров Шахтера - источник
Украина10:25
Here we go: Кривбасс креативно анонсировал трансфер новичка с помощью образа знаменитого инсайдера
Европа09:55
Мбаппе: Роналду - особенный. Он повлиял на целое поколение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK