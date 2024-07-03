Стивенсон назвал соперника, бой с которым позволит ему войти в историю

Американец рассказал о самом желаемом поединке против еще одного чемпиона.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон уверен, что соперничество с обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом поможет ему войти в историю.

При этом американский боксер считает, что ему по силам справиться с оппонентом в потенциальном бою.

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"Я однозначно хочу войти в историю как один из великих бойцов. Я хочу, чтобы все включали меня в топ 3-5 лучших боксеров мира.

Например, когда Теренс Крофорд оказался в такой ситуации, мне казалось, что он один из лучших, один из величайших боксеров всех времен. Но у него просто не было возможности доказать это. Ему была необходима возможность продемонстрировать это. Я думаю, что Эррол Спенс был подходящим соперником, чтобы показать, насколько великолепен Кроуфорд на самом деле.

Я думаю, что мне всего лишь нужен правильный бой и правильный соперник. Таким оппонентом для меня был бы Джервонта Дэвис. Мне кажется, что я против "Танка" - это именно тот бой. На мой взгляд, все думают, что я не смогу это сделать, поэтому мне нравится этот нюанс", - сказал Стивенсон в комментарии YouTube-каналу DeepCut with VicBlends.

Ранее Стивенсон ответил, будет ли Ломаченко проходным соперником для Дэвиса.

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