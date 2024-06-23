Стивенсон ответил, будет ли Ломаченко проходным соперником для Дэвиса

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился мыслями о потенциальном бое между обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом и чемпионом IBF Василием Ломаченко.

По словам американца, он не стал бы списывать со счетов боксера из Украины в противостоянии с его соотечественником.

Читай также: "Очевидно, что меня избегают": Стивенсон резко отреагировал на потенциальный бой Ломаченко - Дэвис

"Я все равно считаю, что за счет навыков и умений Ломаченко это будет хороший бой. Я не думаю, что Ломаченко - проходной соперник, пусть он и старше.

С учетом его опыта и знаний все сводится к тому, способен ли Ломаченко держать удары, которые выбрасывает Дэвис", - сказал Стивенсон в комментарии FightHype.com.

Ранее промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Дэвис - Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!