Промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Дэвис - Ломаченко

Промоутер Эдди Хирн высказался о возможном поединке между обладателем титулов IBF и IBO в легком весе Василием Ломаченко (18-3, 12 КО) и чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО).

По словам эксперта, американец будет очевидным фаворитом боя.

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"Ломаченко очень хороший боец. У Джервонты просто очень тяжелые руки. Я помню, как выиграл свой первый титул чемпиона мира по бою против Педрасы. Я тогда был в рингсайде, и я мог видеть эту мощь. Тогда он был в полулегком или во втором полулегком весе.

У него очень тяжелые руки, у него хороший IQ в ринге. Думаю, что он большой фаворит в бою с Ломаченко. Но Танк проигрывает раунды. Если вы посмотрите на все эти бои против Райана Гарсии, Барриоса, Исаака Круса, Фрэнка Мартина. Он проиграл много раундов. Но он полагается на свою мощь и находит путь к победе", - приводит слова промоутера Fight Hub TV.

Ранее Хирн жестко разнес Фьюри после противостояния с Усиком.

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