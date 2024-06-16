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"Огромная битва": Экс-чемпион оценил потенциальный бой Ломаченко - Дэвис

Обладатели титулов в легком весе могут встретиться в объединительном поединке.
Сегодня, 19:59
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион Тони Беллью прокомментировал возможный бой между чемпионом IBF в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом.

По мнению британца, потенциальный поединок может стать захватывающим зрелищем.

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"Это огромная битва", - написал Беллью в сети X.

Ранее были озвучены сроки проведения объединительного боя Ломаченко - Дэвис.

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