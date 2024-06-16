"Пора надрать задницу": Дэвис отреагировал на возможность подраться с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис высказался о возможности встречи в ринге с обладателем титула IBF в его дивизионе Василием Ломаченко.

Американский боксер после победы над Фрэнком Мартином заявил о готовности устроить объединительный бой.

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"Конечно, я заинтересован в бое с Ломаченко. Я готов подраться со всеми. Мой прогноз? Пора надрать задницу", - приводит слова Дэвиса talkSPORT.

Ранее были озвучены сроки проведения объединительного боя Ломаченко - Дэвис.

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