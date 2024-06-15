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"Мир увидит бой, которого хочет": Ломаченко и Дэвис ведут переговоры об объединительном поединке

Боб Арум хочет свести в ринге двух чемпионов легкой весовой категории.
Сегодня, 10:34
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, сообщил, что они уже длительное время ведут переговоры об организации объединительного боя с обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом.

По словам главы компании Top Rank, они продолжат обсуждения, если американец одержит победу в ближайшем поединке с Фрэнком Мартином.

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"Бой Дэвиса против Ломаченко более реалистичный, чем поединок Дэвиса против Стивенсона. Было условие, если "Танк" доступен, а Ломаченко одержит хорошую победу над Камбососом, мир увидит бой, которого хочет.

Мы уже довольно долго ведем переговоры с PBC. Мы обязательно их возобновим при условии, что Дэвис одержит победу в следующем поединке. Это не будет началом переговоров. Карл Моретти на связи с Луи ДеКабусом уже несколько недель", - сказал Арум в комментарии Boxing News.

Ранее промоутер оценил шансы на бой Ломаченко - Беринчик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум Джервонта Дэвис

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