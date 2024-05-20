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"Большой поединок": промоутер оценил шансы на бой Ломаченко - Беринчик

Красюк назвал ключевые факторы для организации поединка.
Сегодня, 19:34
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Александр Красюк высказался о возможном поединке между обладателем титула IBF в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом WBO Денисом Беринчиком.

По словам промоутера, поединок был бы интересным для украинцев, но организовать его, вероятно, не получится.

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"Беринчик после своей Олимпиады потерял несколько лет, когда думал, стоит ли идти на еще одну Олимпиаду. Или стоит идти в профессионалы. Если бы не эта задержка, то он бы стал чемпионом легкого веса намного раньше. Я уверен. Кроме того, он не хотел идти в профи из-за Ломаченко.

Они из одной команды, выступают в одном весе. Бой между ними? Для них это выглядит не очень хорошо. Для Украины это был бы большой бой, но интересен ли он в США? Я сомневаюсь. Скорее всего, нет.

Они оба чемпионы сейчас, но я не знаю планы Ломаченко по продолжению карьеры. Я не думаю, что этот бой случится", - приводит слова промоутера Boxing King Media.

Напомним, Беринчик - двенадцатый чемпион чемпион мира по боксу из Украины.

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